Moderna оголосила про ефективність своєї вакцини від коронавірусу для підлітків

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Flickr / naijabang tv

Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна й ефективна для підлітків.

Про це повідомляє CNN.

У дослідженні взяли участь 3 732 дитини у віці від 12 до 17 років. Зазначається, що випробування не призначалися спеціально для оцінки ефективності. Однак початкові спостереження показали, що жодна дитина, яка отримала вакцину, не захворіла на коронавірус через 14 днів після другої дози. Четверо дітей, які отримували плацебо, дали позитивний результат на COVID-19, що, за словами Moderna, «свідчить про 100-відсоткову ефективність вакцини».

Компанія також перевірила ефективність вакцини після однієї дози. Вона становила 93%.

Moderna заявила, що вакцина «в цілому добре переноситься» і жодних серйозних проблем із безпекою виявлено не було. Серед побічних ефектів зазначали головний біль, втому, мʼязові болі та озноб після другої дози. Іноді спостерігався біль у місці уколу.