«Пустився берега». Навальний повідомив про порушення проти нього трьох нових кримінальних справ
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Московського міськсуду
Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що проти нього порушено три нові кримінальні справи.
Про це повідомив Deutsche Welle.
Цю інформацію Навальний отримав від слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії.
«По-перше, я, за твердженням слідчих, вкрав всі пожертви, відправлені до ФБК («Фонд боротьби з корупцією»). Постанова на 3 листочках, доказів взагалі ніяких. Просто написано «вкрав», — розповів Навальний.
Друга справа порушена за статтею про створення «некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян». «Слідчі звинувачують мене в тому, що я «спонукав громадян до відмови від виконання громадських обовʼязків. Постанова теж на 3 листочках, з доказів там є те, що я без дозволу опублікував фільм «Палац Путіна», — заявив опозиціонер.
Третя справа повʼязана з «образою судді», яка вела справу про образу ветерана. «Хтось у вʼязниці встає на шлях виправлення, а я, очевидно, пускаюся берега. Щодня я стаю дедалі закоренілим злочинцем», — уклав Навальний.
- 2 лютого 2021 року суд виніс Навальному вирок у справі «Ів Роше». У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений. Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.