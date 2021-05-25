«Пустився берега». Навальний повідомив про порушення проти нього трьох нових кримінальних справ

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Пресслужба Московського міськсуду

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що проти нього порушено три нові кримінальні справи.

Про це повідомив Deutsche Welle.

Цю інформацію Навальний отримав від слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії.

«По-перше, я, за твердженням слідчих, вкрав всі пожертви, відправлені до ФБК («Фонд боротьби з корупцією»). Постанова на 3 листочках, доказів взагалі ніяких. Просто написано «вкрав», — розповів Навальний.

Друга справа порушена за статтею про створення «некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян». «Слідчі звинувачують мене в тому, що я «спонукав громадян до відмови від виконання громадських обовʼязків. Постанова теж на 3 листочках, з доказів там є те, що я без дозволу опублікував фільм «Палац Путіна», — заявив опозиціонер.

Третя справа повʼязана з «образою судді», яка вела справу про образу ветерана. «Хтось у вʼязниці встає на шлях виправлення, а я, очевидно, пускаюся берега. Щодня я стаю дедалі закоренілим злочинцем», — уклав Навальний.