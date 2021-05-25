Колишній голова Конституційного суду Тупицький постане перед судом за підкуп свідка
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Слідчі Державного бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Він відповідатиме перед судом за:
- завідомо неправдиві свідчення разом зі штучним створенням доказів (ч. 2 ст. 384 КК України);
- підкуп свідка з метою надання неправдивих показань (ст. 386 КК України).
У жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва Тупицький підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.
Крім того, колишній голова КС у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі про незаконну приватизацію бізнесменом Владиславом Дрегером Зуївського енергомеханічного заводу (місто Зугрес, окупована частина Донецької області).
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру.