Віталій Марків повернувся на службу до Національної гвардії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Український нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдали у справі про загибель італійського журналіста на Донбасі, повернувся на службу в Національній гвардії.
Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.
«Він [Марків] повернувся на службу до Національної гвардії України та зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже в Римі. Боротьба триває», — написав Шевченко у Facebook.
Шевченко окремо нагадав, що рівно 7 років тому (24 травня 2014 року) у захопленому Словʼянську загинули громадянин Італії фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов. Обидва отримали осколкові поранення від 120-мм міни.
- Суд італійського міста Павія 12 липня 2019 року засудив Марківа до 24 років вʼязниці за звинуваченням у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського журналіста Андреа Роккеллі. У травні 2014 року біля гори Карачун під Словʼянськом внаслідок обстрілу загинули Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов. Прокурор вибудував звинувачення на свідченнях одного очевидця, якого звуть Вільям Рогелон. Це журналіст, який теж був із Роккеллі, але вижив.
- Україна подала апеляцію на вирок італійського суду. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв про наявність низки доказів, що підтверджують невинуватість Марківа.
- 3 листопада Міланський апеляційний суд виправдав Віталія Марківа. Уже наступного дня він прилетів до України. Віталій відбув в італійській вʼязниці 3 роки і 4 місяці.
- У травні до Касаційного суду Італії надійшли апеляційні скарги на виправдувальне рішення.