Затримання Протасевича: ЄС викликав білоруського посла через захоплення літака

Новини

Christian Thiel / Getty Images

Європейський Союз викликав білоруського посла Олександра Михневича через захоплення літака Ryanair, на борту якого був опозиціонер Роман Протасевич.

Про це пише пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

«На прохання верховного представника Жозепа Борреля генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Республіки Білорусь в Європейському Союзі Александра Міхневича, щоб засудити неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську та затримала пасажира Романа Протасевича, незалежного білоруського журналіста й активіста», — зазначили там.

Послу Білорусі передали, що всі інституції ЄС та країни-члени рішуче засуджують подібні дії, зокрема те, що ситуація була небезпечною для літака та його пасажирів.

Також у ЄС закликали негайно відпустити Протасевича і повідомили, що цей інцидент матиме наслідки для Білорусі.