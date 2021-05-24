Заступник Кличка позиватиметься до Арахамії та Верещук через поширення інформації про його затримання
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Mykola Povoroznyk
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що подає до суду на голову фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давида Арахамію і на нардепа Ірину Верещук.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися «прив’язати», і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку! Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню, а саме — на Давида Арахамія та Ірину Верещук», — наголосив Поворозник.
- 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА й у Поворозника. Як повідомили «Бабелю» джерела в КМДА і правоохоронних органах, Поворознику закидали вимагання хабаря ($125 тисяч) через посередника у представника компанії-забудовника за вплив на рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень (МУО).
- За інформацією джерел, СБУ затримала посередника, у якого знайшли частину суми. У Поворозника грошей не знайшли. У нього вилучили документи про обʼєкт забудовника, які мали передати чиновникам КМДА для вирішення питання про видачу МУО.
- Сам Поворозник стверджує, що хабарів ніколи не брав і не вів жодних розмов про неправомірну вигоду. 17 квітня Кличко на прохання самого Поворозника відсторонив його від виконання службових обовʼязків. У березні нинішнього року Поворозник повернувся до своїх обовʼязків.