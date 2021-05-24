Зоопарк Тель-Авіва показав відео, як слони захищали дитинча від ракетних атак ХАМАСу

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Слони ізраїльського сафарі-парку Рамат-Гана в Тель-Авіві навчилися розпізнавати сирени ракетної атаки і групуватися для захисту потомства в кільце.

Співробітники зоопарку показали відео одного з таких моментів, зняте під час недавніх обстрілів центру Ізраїлю бойовиками ХАМАСу із сектора Гази.

Доглядачі парку розповіли порталу Ynet, що під час небезпеки слони притискаються один до одного, оточуючи дитинчат. Це звичайна поведінка для самок слонів у дикій природі. Слони часто використовують тактику щита під час нападів хижаків або мисливців.

На відео потрапив момент, коли пʼять самок захищають «щитом» 14-місячне слоненя на імʼя Пеле (на івриті «Диво»).