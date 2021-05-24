У Мінцифри обіцяють запустити «паспорти вакцинації» в Україні синхронно з ЄС

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У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що планують запустити «паспорти вакцинації» в Україні з 1 липня.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента.

Як зазначив міністр Михайло Федоров, це поки попередня дата. Але процес запуску сертифікатів синхронізують з Європейським Союзом.

Також очільник Кабміну Денис Шмигаль доповів, що через додаток «Дія» на вакцинацію записалися 500 тисяч людей. Зараз вакцинують тих, хто старше 65 років.