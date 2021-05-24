Радник глави ОП Подоляк назвав «міжнародним тероризмом» ситуацію з рейсом Rynair у Білорусі, а Росію — організатором
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
В Офісі Президента України повітряний інцидент з рейсом Афіни — Вільнюс назвали проявом міжнародного тероризму, а Росію — його головним організатором.
Про це Укрінформу повідомив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк.
«Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни — Вільнюс — це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент має однозначно», — заявив Подоляк.
Він вважає, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Радник ОП наголосив, що дії білоруської влади вимагають жорсткої юридичної оцінки.
«Мінімально це може бути «заборона на небо», ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально — прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію», — зазначив Подоляк і додав, що засобів впливу на офіційний Мінськ не так багато.
Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
Європейський Союз та США закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича та провести міжнародне розслідування інциденту із перехопленням літака. Окрім того, ЄС заявив, що літак сів у Мінську, а не у Вільнюсі через білоруський військовий винищувач.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- У Білорусі Протасевич перебуває у «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив його в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня 2020 року».