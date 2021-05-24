WSJ: Троє учених із лабораторії в Ухані за місяць до пандемії мали схожі на COVID симптоми та потрапили до лікарні

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Троє китайських учених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року одночасно сильно захворіли та мали схожі на COVID-19 симптоми. Вони навіть потрапили до лікарні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки.

Зазначається, що трьох учених госпіталізували в тяжкому стані. Вони мали симптоми, які були схожі як на COVID-19, так і на звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Видання вважає, що ця інформація також свідчить про необхідність ретельно вивчити походження коронавірусу.

Зі схожими висновками виступив і Девід Ашер, колишній очільник групи Державного департаменту США, яка займалася походженням коронавірусу.

«Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють до лікарні та це ніяк не повʼязано з коронавірусом», — заявив він.

У МЗС Китаю одразу ж зазначили, що Штати продовжують просувати теорію про витік коронавірусу з лабораторії. Там підкреслили, що інформація про хворих учених не відповідає дійсності.