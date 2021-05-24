WSJ: Троє учених із лабораторії в Ухані за місяць до пандемії мали схожі на COVID симптоми та потрапили до лікарні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Троє китайських учених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року одночасно сильно захворіли та мали схожі на COVID-19 симптоми. Вони навіть потрапили до лікарні.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки.
Зазначається, що трьох учених госпіталізували в тяжкому стані. Вони мали симптоми, які були схожі як на COVID-19, так і на звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Видання вважає, що ця інформація також свідчить про необхідність ретельно вивчити походження коронавірусу.
Зі схожими висновками виступив і Девід Ашер, колишній очільник групи Державного департаменту США, яка займалася походженням коронавірусу.
«Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють до лікарні та це ніяк не повʼязано з коронавірусом», — заявив він.
У МЗС Китаю одразу ж зазначили, що Штати продовжують просувати теорію про витік коронавірусу з лабораторії. Там підкреслили, що інформація про хворих учених не відповідає дійсності.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.