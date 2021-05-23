Соліста гурту Måneskin, який переміг на «Євробаченні», запідозрили у вживанні наркотиків. Він це заперечує і пройде тест

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EBU / ANDRES PUTTING

Соліста італійської групи Måneskin, яка перемогла на цьогорічному конкурсі «Євробачення», Даміано Давида деякі глядачі запідозрили у нібито вживанні наркотиків в прямому ефірі шоу. Виконавець відкидає звинувачення і добровільно пройде тест.

Про це йдеться у релізі Європейської мовної спілки (EBU), яка організовує «Євробачення».

На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, що Давид, знаходячись у грін-румі в очікуванні результатів голосування, нахилився до столу і зробив рух, який деякі глядачів розцінили, як вживання наркотиків. Що конкретно він зробив, не було видно, так як вид закривала велика чаша для пляшок з напоями.

Måneskin заперечує звинувачення. У гурті розповідають, що біля їхнього столу розбився стакан і музикант прибирав уламки. Сам EBU теж підтвердив, що розбите скло дійсно було знайдено на тому місці.

У EBU також стверджують, що Måneskin ще вчора ввечері просив організацію зробити тест на наркотики, щоб підтвердити його слова, але у спілки не було такої можливості. Тому, наголосили в EBU, Давид добровільно здасть тест після прибуття в Італію.

Наразі організатори «Євробачення» вивчають відеоматеріал і пізніше обіцяють надати додаткову інформацію. Які можуть бути санкції у разі підтвердження — у EBU не уточнюють.