В Італії оскаржили виправдувальний вирок нацгвардійцю Марківу

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Пресслужба Офісу президента України

До Касаційного суду Італії надійшли апеляційні скарги на виправдувальне рішення щодо українського нацгвардійця Віталія Марківа — від Генеральної прокуратури Мілана та цивільних позивачів (родини Андреа Роккеллі).

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook.

«Найближчим часом очікуються новини про розгляд справи у Касаційному суді — найвищій судовій інстанції Італії. Попереду — касаційний процес і юридичні баталії», — написав він.

Сам Марків у коментарі «Суспільному» підтвердив інформацію про майбутній касаційний процес.

«Так, інформацію підтверджую... Ми точно братимемо участь у цьому процесі. Війну ще не виграно, виграно тільки битву», — розповів він.

За словами Марківа, він та його адвокати очікували на такі дії і готові до процесу.

Водночас нацгвардієць припустив, що засідання, ймовірно, пройде восени, але наразі точна дата засідання невідома.

Окрім цього, Городецький зазначив, що у понеділок, 24 травня, в річницю загибелі Андреа Роккеллі, Асоціація Articolo 21, що займається захистом прав журналістів, проведе онлайн-захід, присвячений журналісту.

«Складається враження, що цей захід направлений більше на суспільну думку в Італії та підготовку її до Касаційного суду. Вже сам заголовок анонсу «Продовжуємо шукати правду та справедливість для Андреа Роккеллі та Андрія Міронова» є доволі промовистим, адже цим «пошуком» для учасників зустрічі є власне Касаційний суд, куди деякі з них подали позови про скасування вироку і про визнання винним Марківа і українських військових», — заявив він.

Голова Християнського товариства українців в Італії зауважив, що організаторам заходу не цікаво домогтися нового розслідування, виїзду на місце пригоди чи проведення експертиз та допиту свідків.

«Цікаво лише повернути вирок суду Павії, знову засудити невинну людину і заставити Україну заплатити за цивільними позовами. А це, погодьтеся, важко назвати пошуком правди», — резюмував Городецький.

Справа Марківа

Суд італійського міста Павія 12 липня 2019 року засудив Марківа до 24 років вʼязниці за звинуваченням у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського журналіста Андреа Роккеллі. У травні 2014 року біля гори Карачун під Словʼянськом внаслідок обстрілу загинули Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов. Прокурор вибудував звинувачення на свідченнях одного очевидця, якого звуть Вільям Рогелон. Це журналіст, який був із Роккеллі, але залишився живий.

Україна подала апеляцію на вирок італійського суду. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв про наявність низки доказів, що підтверджують невинуватість Марківа.

3 листопада Міланський апеляційний суд виправдав Віталія Марківа. Уже наступного дня він прилетів до України. Віталій відбув в італійській вʼязниці 3 роки та 4 місяці.