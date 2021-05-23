Дослідження: Вакцини Pfizer та AstraZeneca ефективні проти «індійського» штаму коронавірусу. Але потрібні дві дози

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Tim Reckmann / Flickr

Дві дози вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech та AstraZeneca є високоефективними як проти «індійського» штаму коронавірусу, так і проти найбільш поширеного «британського».

Про це повідомляють BBC та Reuters із посиланням на результати дослідження Агентства громадського здоров’я Британії (Public Health England).

Як зазначається, дослідження проводили на 12 675 зразках, з них 1 054 були інфіковані «індійським» штамом B.1.617.2.

Згідно з результатами, за два тижні після другої дози Pfizer-BioNTech вакцина захистила у 88% випадків (проти британського штаму — 93%), у випадку з AstraZeneca вакцина була ефективною у 60% випадків (проти британського штаму - у 66%).

На думку вчених, для досягнення максимальної ефективності вакцини AstraZeneca потрібно більше часу.

Водночас наголошується, що ефективність обох вакцин проти «індійського» штаму протягом трьох тижнів після першої дози становить лише 33%, тоді як проти «британського» — 50%.

Після оприлюднення результатів дослідження міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок заявив, що вони роблять його «дедалі більше впевненим» у наближенні країни до фінального етапу послаблення карантину з 21 червня.

Він також додав, що отримання обох доз вакцини є «абсолютно життєво важливим».