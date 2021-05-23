«Євробачення-2021»: гурт Go_A отримав бали від глядачів усіх країн-учасниць. Як голосували за Україну

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Instagram / Kateryna Pavlenko

На пісенному конкурсі «Євробачення-2021», що відбувся у Роттердамі, із 524 голосами переміг гурт із Італії Maneskin. Український Go_A отримав 364 голоси і посів 5 місце.

За результатом голосування серед глядачів Україна була на другому місці — 267 балів (першою була Італія із 318 голосами).

Зазначимо, Україна вперше отримала бали від глядачів з усіх країн, які брали участь у конкурсі. Максимальні 12 балів — від Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.

Від національних журі українці отримали 97 балів:

12 — Литва

10 — Бельгія

8 — Швеція

7 — Грузія та Латвія

6 — Ірландія та Азербайджан

5 — Румунія, Німеччина, Австралія та Мальта

4 — Естонія та Ізраїль

3 — Нідерланди, Ісландія та Норвегія

2 — Португалія

1 — Італія та Греція

Водночас Італія отримала 12 балів як від українського журі, так і від глядачів з України.

Тим часом вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко виклала на своїй сторінці в Instagram спільне фото з представником Швейцарії Джоном Мухарремаєм із підписом My winner (Мій переможець).