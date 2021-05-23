«Євробачення-2021»: гурт Go_A отримав бали від глядачів усіх країн-учасниць. Як голосували за Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Instagram / Kateryna Pavlenko
На пісенному конкурсі «Євробачення-2021», що відбувся у Роттердамі, із 524 голосами переміг гурт із Італії Maneskin. Український Go_A отримав 364 голоси і посів 5 місце.
За результатом голосування серед глядачів Україна була на другому місці — 267 балів (першою була Італія із 318 голосами).
Зазначимо, Україна вперше отримала бали від глядачів з усіх країн, які брали участь у конкурсі. Максимальні 12 балів — від Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.
Від національних журі українці отримали 97 балів:
- 12 — Литва
- 10 — Бельгія
- 8 — Швеція
- 7 — Грузія та Латвія
- 6 — Ірландія та Азербайджан
- 5 — Румунія, Німеччина, Австралія та Мальта
- 4 — Естонія та Ізраїль
- 3 — Нідерланди, Ісландія та Норвегія
- 2 — Португалія
- 1 — Італія та Греція
Водночас Італія отримала 12 балів як від українського журі, так і від глядачів з України.
Тим часом вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко виклала на своїй сторінці в Instagram спільне фото з представником Швейцарії Джоном Мухарремаєм із підписом My winner (Мій переможець).
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- У 2020 році через пандемію коронавірусу пісенний конкурс скасували.