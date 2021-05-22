У декількох штатах Індії оголосили епідемію рідкісного грибкового захворювання, яке виявляють у пацієнтів з коронавірусом

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OSCAR DEL POZO / Contributor

В Індії у хворих на коронавірус стало розвиватися рідкісне грибкове захворювання — мукормікоз. Експерти вважають, що воно спровоковане неконтрольованим використанням стероїдів в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що «чорний грибок» вбиває понад 50% хворих на коронавірус протягом лічених днів. У столиці Індії Нью-Делі створені спеціальні лікарняні палати для боротьби з мукормікозом.

Штат Махараштра зі столицею Мумбаї — один з найбільш постраждалих від другої хвилі коронавірусної інфекції — зареєстрував понад 2 тисячі випадків мукормікозу. Штати Раджастан і Телангана оголосили про епідемію «чорного грибка».

Захворювання названо «чорним грибком», тому що викликає почорніння або зміну кольору носа. Захворювання також може викликати погіршення зору, біль у грудях, утруднене дихання і кашель з кровʼю.

Деякі лікарі кажуть, що сильнодійні стероїди, які використовуються для лікування важкої форми COVID-19, можуть знизити імунітет і підвищити рівень цукру, тим самим сприяючи розвитку «чорного грибка». Крім того, багато ліків, які використовуються для боротьби з COVID-19, пригнічують імунну систему організму, яка зазвичай захищає людину від грибкової інфекції.

Мукормікоз — рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Гриб вражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.