Керівника Національної академії аграрних наук запідозрили у вимаганні 4 мільйонів гривень хабаря, його взяли під заставу

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Національна академія аграрних наук

Керівнику Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярославу Гадзалу повідомили про підозру в отриманні ще одного хабаря — 4 мільйонів гривень.

Про це розповіли у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, Гадзало вимагав гроші за те, що не звільнить керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та не перешкоджатиме проведенню господарської діяльності.

Також зазначається, що сьогодні, 21 травня, суд обрав президенту НААН запобіжний захід у вигляді понад 1,3 мільйона гривень застави в іншій справі про хабарництво.

Нагадаємо, Гадзала підозрюють в отриманні елітного позашляховика за сприяння у призначенні на посаду директора держпідприємства, що входить до структури НААН, а також неперешкоджання укладанню договорів між цим підприємством та певними компаніями.

До того ж Гадзало сприяв зарахуванню цієї ж людини до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.