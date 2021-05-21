Руководителя Национальной академии аграрных наук заподозрили в вымогательстве 4 миллионов гривен взятки, его взяли под залог

Руководителю Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) Ярославу Гадзало сообщили о подозрении в получении еще одной взятки — 4 миллионов гривен.
Об этом рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, Гадзало требовал деньги за то, что не уволит руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и не будет препятствовать проведению хозяйственной деятельности.
Также отмечается, что сегодня, 21 мая, суд избрал президенту НААН меру пресечения в виде более 1,3 миллиона гривен залога по другому делу о взяточничестве.
Напомним, Гадзало подозревают в получении элитного внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, которое входит в структуру НААН, а также непрепятствовании заключению договоров между этим предприятием и определенными компаниями.
К тому же Гадзало способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.
- 28 апреля Киевский апелляционный суд отстранил Гадзало от должности руководителя Национальной академии аграрных наук, 17 мая — повторно, до 8 июля.
- Ранее Гадзало сообщили о подозрении во вмешательстве в работу правоохранительных органов.