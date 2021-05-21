Фінал «Євробачення-2021»: український гурт Go_A у суботу змагатиметься за перемогу у пісенному конкурсі

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Facebook / UA: Євробачення

Завтра, 22 травня, у Роттердамі на сцені Ahoy Arena відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». На сцену вийдуть представники 26 країн, серед них і Україна — гурт GO_A з піснею Shum («Шум»).

Подивитися фінал 65-го ​​конкурсу в Україні можна на сайті «Євробачення», на офіційній сторінці пісенного конкурсу в Україні у Facebook, а також на телеканалах СТБ чи UA: Перший. Трансляція розпочнеться о 22:00, коментуватиме український ведучий Тімур Мірошниченко.

У вівторок, 18 травня, та четвер, 20 травня, відбулися два півфінали, за результатами яких визначилися фіналісти конкурсу. Після проведення жеребкування у ніч проти 21 травня став відомий порядок виходу конкурсантів на сцену:

1. Кіпр: Elena Tsagrinou — El Diablo

2. Албанія: Anxhela Peristeri — Karma

3. Ізраїль: Eden Alene — Set Me Free

4. Бельгія: Hooverphonic — The Wrong Place

5. Росія: Manizha — Russian Woman

6. Мальта: Destiny — Je Me Casse

7. Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side

8. Сербія: Hurricane — Loco Loco

9. Велика Британія: James Newman — Embers

10. Греція: Stefania — Last Dance

11. Швейцарія: Gjonʼs — Tears Tout lʼUnivers

12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið — 10 Years

13. Іспанія: Blas Cantó — Voy A Quedarme

14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar

15. Німеччина: Jendrik — I Do not Feel Hate

16. Фінляндія: Blind Channel — Dark Side

17. Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old

18. Литва: The Roop — Discoteque

19. Україна: Go_A — Shum

20. Франція: Barbara Pravi — Voilà

21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari

22. Норвегія: TIX — Fallen Angel

23. Нідерланди: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age

24. Італія: Måneskin — Zitti E Buoni

25. Швеція: Tusse — Voices

26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Зазначимо, у фіналі через інфікування коронавірусом не виступить переможець «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс (Нідерланди).

Фаворитом букмекерів є Італія, на другому місці розташувалася Франція, третє місце — за Мальтою, на четвертому — Швейцарія. Україна замикає п’ятірку лідерів.