Кличко підтвердив зустріч із бізнесменом Комарницьким. Але категорично заперечує, що той «смотрящий»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дійсно зустрічався із бізнесменом Денисом Комарницьким, але він тільки будівельник, а не «смотрящий» за Києвом.
Про це він заявив в інтервʼю «Бабелю».
«Який статус у нього? У нього будівельні компанії, які будують у Києві. [...] Я щодня спілкуюсь із представниками бізнесу, вирішуючи багато питань. Я не памʼятаю, але кілька місяців тому я десь з ним зустрічався. [...] Є якісь чутки, що він «смотрящий», але за мною «смотрящих» немає, немає тієї людини, яка буде говорити, що та як робити. У Кличка їх не може бути апріорі», — заявив мер Києва.
Він зазначив, що Комарницького знає давно, бо у 2006 році обидвоє були депутатами Київради, той був від блоку Черновецького. Кличко наголосив, що у бізнесмена немає у Києві ніякого політичного статусу чи посади.
- Нагадаємо, що у жовтні 2020 року нардеп партії «Слуга народу» Гео Лерос публікував плівки, на яких люди з голосами, схожими на голоси Комарницького і депутата СН Миколи Тищенка, обговорюють різні незаконні схеми, придумують, як дискредитувати Лероса і «зарядити» розслідувача Дениса Бігуса. Лерос, якого на початку вересня виключили з парламентської фракції СН, стверджує, що Тищенка та Комарницького покриває Зеленський і його офіс.