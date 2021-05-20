Кличко підтвердив зустріч із бізнесменом Комарницьким. Але категорично заперечує, що той «смотрящий»

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УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дійсно зустрічався із бізнесменом Денисом Комарницьким, але він тільки будівельник, а не «смотрящий» за Києвом.

Про це він заявив в інтервʼю «Бабелю».

«Який статус у нього? У нього будівельні компанії, які будують у Києві. [...] Я щодня спілкуюсь із представниками бізнесу, вирішуючи багато питань. Я не памʼятаю, але кілька місяців тому я десь з ним зустрічався. [...] Є якісь чутки, що він «смотрящий», але за мною «смотрящих» немає, немає тієї людини, яка буде говорити, що та як робити. У Кличка їх не може бути апріорі», — заявив мер Києва.

Він зазначив, що Комарницького знає давно, бо у 2006 році обидвоє були депутатами Київради, той був від блоку Черновецького. Кличко наголосив, що у бізнесмена немає у Києві ніякого політичного статусу чи посади.