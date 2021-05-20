«Я не знаю, хто вбивця». Зеленський не виключив, що до справи Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Фото УНІАН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заради встановлення істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета був готовий порушити закон, але поки не знає, хто вбивця.
Про це він заявив 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.
«Якби я на 100% вірив, що ця дівчина, Яна Дугарь, має стосунок до вбивства, я б не переписувався з нею. Я не знаю, хто вбивця. Якби знав, я б усе зробив, навіть поза законом, аби цих людей заарештували», — наголосив Зеленський.
Водночас президент не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ.
«Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути повʼязані з контррозвідкою, напевно, є», — сказав він.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором убивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.
- Дугарь від самого початку не посадили за ґрати, Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт через деякий час, а Антоненко просидів у СІЗО понад рік. Лише 30 квітня суд відпустив його під домашній арешт.