«Я не знаю, хто вбивця». Зеленський не виключив, що до справи Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ

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Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заради встановлення істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета був готовий порушити закон, але поки не знає, хто вбивця.

Про це він заявив 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.

«Якби я на 100% вірив, що ця дівчина, Яна Дугарь, має стосунок до вбивства, я б не переписувався з нею. Я не знаю, хто вбивця. Якби знав, я б усе зробив, навіть поза законом, аби цих людей заарештували», — наголосив Зеленський.

Водночас президент не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна контррозвідка СБУ.

«Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути повʼязані з контррозвідкою, напевно, є», — сказав він.