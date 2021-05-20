Зеленський заявив, що вже став «вироком» Порошенка і того «наздожене карма». А за Тищенка президенту соромно

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції заявив, що не має прямих контактів із пʼятим президентом Петром Порошенком.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста Дмитра Гордона.

«Щодо Петра Порошенка, у мене немає до нього жодних сантиментів, ніяких розмов, хоча він дуже хотів [...]. Не приходить, слава Богу, я дуже радий. Мені так легше жити і працювати. А вони [політики] всі зі мною хочуть домовлятися», — сказав Зеленський.

Гордон по суті просив Зеленського суворіше поставитися до Порошенка, але Зеленський не зміг чітко відповісти, чому той на волі. Гордон запитав, чи стане Зеленський «вироком» для Порошенка.

«Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що сталося. Я вважаю, він багато зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом України. Усе це наздожене. Це карма. Крім правоохоронних органів, це карма», — відповів президент.

Також лідер держави розкритикував своє оточення за «різкі та необдумані» висловлювання і дії. Зокрема, йому соромно за «слугу» Миколу Тищенка.

«Микола Тищенко є депутатом «Слуги народу». Мені справді буває соромно за деякі його кроки, він був неправий. Він має це розуміти. Він доросла людина і сам повинен нести відповідальність за свої дії. Партія розглядала його питання і дала йому шанс. Я знаю, що у нього є й інші сторони. Я думаю, партія правильно зробила, що дала йому другий шанс», — пояснив Зеленський.

У Порошенка пізніше в коментарі «Українській правді» заявили, що «некомпетентність» президента не може бути вироком.

«Зеленський особисто, його дилетантізм і некомпетентність — це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тисяч українців, які померли від COVID-19, Зеленський як той, хто особисто відповідальний за провал вакцинації, став смертним вироком [...]. Зеленському час нести відповідальність за власну недолугу діяльність і злочинну бездіяльність, а не перекладати її на попередників», — заявили в «Європейській солідарності».