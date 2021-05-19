В африканській країні Малаві спалили 20 тисяч прострочених доз вакцини AstraZeneca

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Країна Малаві на південному сході Африки спалила майже 20 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, термін придатності яких сплив. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр охорони здоровʼя країни помістила кілька флаконів з простроченим дозами у сміттєспалювальну піч, щоб почати процедуру знищення.

«Ми знищуємо [ці вакцини], тому що, відповідно до державної політики, не можна використовувати товари для здоровʼя з вичерпаним терміном придатності», — розповіла міністр.

Вона сказала, що спалювання вакцин зміцнить впевненість громадськості в тому, що всі вакцини, які використовуються в Малаві, придатні: «Від імені уряду я запевняю всіх жителів Малаві, що нікому не буде зроблене щеплення від COVID препаратом з вичерпаним терміном придатності».

Згорілі вакцини — це залишок від 102 тисяч доз, які доставили у Малаві 26 березня. Їх термін придатності закінчився за 18 днів — 13 квітня.

Населення у Малаві — понад 18 мільйонів людей. Першу партію вакцини AstraZeneca у 360 тисяч доз країна отримала на початку березня у рамках програми COVAX. Потім уряд Індії передав Малаві ще 50 тисяч доз препарату. Завдяки пожертвам держава отримала в цілому 512 тисяч доз препарату AstraZeneca. Наразі у країні зробили 212 615 щеплень, а з початку пандемії зафіксували 34 216 випадків коронавірусу.

Минулого місяця Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала африканські країни не знищувати прострочені дози вакцини AstraZeneca, але цього тижня ВООЗ змінила свою позицію і заявила, що вакцини мають бути знищені.

«Будь-яку вакцину, термін придатності якої сплив, не слід вводити. Хоча відмова від вакцин викликає глибоке співчуття у контексті будь-якої програми імунізації, ВООЗ рекомендує ці прострочені дози безпечно утилізувати », — йдеться у заяві ВООЗ від 17 травня.