Гостиний двір у Києві отримав статус памʼятки національного значення — це дозволить його відреставрувати

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Wikipedia / Sergiy Klymenko

Гостиний двір на Контрактовій площі в Києві отримав статус памʼятки культурної спадщини національного значення, що дозволить його відреставрувати.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Це рішення дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури, а відтак — розпачати протиаварійні та реставраційні роботи.

Зазначимо, що Гостиний двір – це торговий комплекс на Контрактовій площі у Києві, який збудували у 1809 році. Із зими 2013 року він стоїть без даху, вікон і штукатурки.