Курс біткоїна впав до $35 тисяч. Експерти звинувачують Китай

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За останні 24 години біткоїн втратив у ціні 18,95% і наразі коштує $35 245 — вартість криптовалюти обвалив Китай. Про це свідчать дані Coin Desk, а деталі повідомляє BBC.

Пекін у вівторок, 18 травня, заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями з криптовалютами (зберігання і управління). Він також застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі ними.

У спільній заяві трьох регуляторів сказано, що віртуальні валюти «не підтримуються реальною вартістю», їх цінами легко маніпулювати, а торговельні контракти не захищені китайським законодавством.

Інші цифрові монети, такі як Etheruem і Dogecoin, також втратили у ціні — 25% і 29% відповідно.

Торгівля криптовалютами є незаконною в Китаї з 2019 року — тоді цей крок вжили, аби припинити відмивання грошей. Але люди як і раніше можуть торгувати такими валютами, що й стурбувало цього разу Пекін.

Перед цим американський винахідник та підприємець Ілон Маск двічі обвалив вартість біткоїна: спочатку вартість криптовалюти впала на 15% — до $46 тисяч (після його заяви про те, що компанія Tesla стурбована «зростаючим використанням викопного палива для майнінгу біткоїну і транзакцій», що завдає шкоди екології) потім до $42 708 (після його твіту).

Піковою вартість біткоїна була 17 квітня 2021 року — майже $62 тисячі.