Комітет Ради рекомендує призначити санлікаря Ляшка головою МОЗ. Той обіцяє за літо вакцинувати 5 млн українців
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кабінет міністрів України / УНІАН
Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації рекомендував парламенту призначити на посаду міністра охорони здоров’я головного санлікаря Віктора Ляшка.
За відповідне рішення проголосували 13 членів комітету, один нардеп утримався.
Сам Ляшко під час спілкування з депутатами пообіцяв, що в разі його призначення за літо в Україні виконають 10 мільйонів щеплень. Тобто повністю вакцинують від коронавірусу 5 мільйонів людей. За словами Ляшка, це лише мінімум з того, що може бути зроблено.
Також він повідомив, що на цю посаду йде уже зі сформованою командою. Ляшко підкреслив, що визначився і зі своїм наступником на посаді головного санлікаря.
«Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище», — сказав він.
- 14 травня голова уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя — через провалену вакцинацію. 18 травня Рада підтримала подання і звільнила Степанова.
- Голосування за нового очільника МОЗ очікується 20 травня. Перед голосуванням «Слуга народу» планує провести зустріч із Ляшком. Сам він відмовився коментувати своє можливе призначення.