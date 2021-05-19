Комітет Ради рекомендує призначити санлікаря Ляшка головою МОЗ. Той обіцяє за літо вакцинувати 5 млн українців

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Кабінет міністрів України / УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації рекомендував парламенту призначити на посаду міністра охорони здоров’я головного санлікаря Віктора Ляшка.

За відповідне рішення проголосували 13 членів комітету, один нардеп утримався.

Сам Ляшко під час спілкування з депутатами пообіцяв, що в разі його призначення за літо в Україні виконають 10 мільйонів щеплень. Тобто повністю вакцинують від коронавірусу 5 мільйонів людей. За словами Ляшка, це лише мінімум з того, що може бути зроблено.

Також він повідомив, що на цю посаду йде уже зі сформованою командою. Ляшко підкреслив, що визначився і зі своїм наступником на посаді головного санлікаря.

«Свого наступника на головного санлікаря я визначив, я не хотів би озвучувати його прізвище», — сказав він.