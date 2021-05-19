Держприкордонслужба: Проєкт «Стіна» на кордоні з Росією готовий на 50%
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
У Державній прикордонній службі повідомили, що проєкт з облаштування кордону з Росією «Стіна» готовий на 51,4%.
Про це йдеться у відповіді ДПСУ на запит організації StateWatch.
Експерти зазначають, що Державна аудиторська служба встановила, що посадовці ДПСУ майже п’ять років розробляли законопроєкти, які б звільняли прикордонників від відшкодування втрат лісів і сільгоспземель через реалізацію проєкту «Стіна».
Через відсутність цих законів держава самостійно покрила втрати господарств на суму в 10 мільйонів гривень.
Проєкт «Стіна» анонсували ще у 2014 році. Його планували завершити до 2018 року, але терміни здачі постійно переносять.
- 13 червня 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Дарницький районний суд Києва справу про розкрадання 16,6 мільйона гривень при будівництві інженерно-технічного загородження на кордоні з Росією (проєкт «Стіна»). Звинувачення висунуті трьом посадовцям Держприкордонслужби, трьом директорам фірм-підрядників і двом посередникам. У Державній прикордонній службі заявили, що всі докази засновані на судово-економічній експертизі, проведеній з порушеннями.
- Ідея про створення інженерно-технічних загороджень на кордоні з РФ зʼявилася ще у 2014 році, за часів премʼєрства Арсенія Яценюка. Наразі проєкт «Стіна», він же «Європейський вал», передбачає спорудження траншей, ровів, а також спеціальних обʼєктів на кордоні з Росією (будівництво триває у Чернігівській, Сумській і Харківській областях). Загальна протяжність огорожі складе понад 2 тисячі кілометрів.
- Раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що крайній термін реалізації проєкту «Стіна» — 2021 рік.