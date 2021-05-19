Держприкордонслужба: Проєкт «Стіна» на кордоні з Росією готовий на 50%

Новини

Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

У Державній прикордонній службі повідомили, що проєкт з облаштування кордону з Росією «Стіна» готовий на 51,4%.

Про це йдеться у відповіді ДПСУ на запит організації StateWatch.

Експерти зазначають, що Державна аудиторська служба встановила, що посадовці ДПСУ майже п’ять років розробляли законопроєкти, які б звільняли прикордонників від відшкодування втрат лісів і сільгоспземель через реалізацію проєкту «Стіна».

Через відсутність цих законів держава самостійно покрила втрати господарств на суму в 10 мільйонів гривень.

Проєкт «Стіна» анонсували ще у 2014 році. Його планували завершити до 2018 року, але терміни здачі постійно переносять.