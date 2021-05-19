Госпогранслужба: Проект «Стена» на границе с Россией готов на 50%

В Государственной пограничной службе сообщили, что проект по обустройству границы с Россией «Стена» готов на 51,4%.

Об этом говорится в ответе ГПСУ на запрос организации StateWatch.

Эксперты отмечают, что Государственная аудиторская служба установила, что должностные лица ГПСУ почти пять лет разрабатывали законопроекты, которые освобождали пограничников от возмещения потерь лесов и сельхозземель из-за реализации проекта «Стена».

Из-за отсутствия этих законов государство самостоятельно покрыло потери хозяйств на сумму в 10 миллионов гривен.

Проект «Стена» анонсировали еще в 2014 году. Его планировали завершить к 2018 году, но сроки сдачи постоянно переносят.