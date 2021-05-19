Госпогранслужба: Проект «Стена» на границе с Россией готов на 50%

В Государственной пограничной службе сообщили, что проект по обустройству границы с Россией «Стена» готов на 51,4%.
Об этом говорится в ответе ГПСУ на запрос организации StateWatch.
Эксперты отмечают, что Государственная аудиторская служба установила, что должностные лица ГПСУ почти пять лет разрабатывали законопроекты, которые освобождали пограничников от возмещения потерь лесов и сельхозземель из-за реализации проекта «Стена».
Из-за отсутствия этих законов государство самостоятельно покрыло потери хозяйств на сумму в 10 миллионов гривен.
Проект «Стена» анонсировали еще в 2014 году. Его планировали завершить к 2018 году, но сроки сдачи постоянно переносят.
- 13 июня 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Дарницкий районный суд Киева дело о хищении 16,6 миллиона гривен при строительстве инженерно-технического заграждения на границе с Россией (проект «Стена»). Обвинения выдвинуты трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам. В Государственной пограничной службе заявили, что все доказательства основаны на судебно-экономической экспертизе, проведенной с нарушениями.
- Идея о создании инженерно-технических заграждений на границе с РФ появилась еще в 2014 году, во времена премьерства Арсения Яценюка. Сейчас проект «Стена», он же «Европейский вал», предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов на границе с Россией (строительство идет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях). Общая протяженность ограждения составит более 2 тысячи километров.
- Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что крайний срок реализации проекта «Стена» — 2021 год.