Премʼєр вніс до Ради подання про призначення голів Мінекономіки та Мінінфраструктури

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення голови Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також голови Міністерства інфраструктури.

Про це повідомила прессекретарка премʼєра Ольга Куришко, передає РБК-Україна.

На посаду голови Мінекономіки пропонується призначити керівника податкової служби Олексія Любченка, а на посаду міністра інфраструктури — голову «Укравтодору» Олександра Кубракова.

Шмигаль вніс ці кандидатури за пропозицією фракції «Слуга народу», яка має права коаліції.