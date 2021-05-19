Україна вийшла у фінал «Євробачення»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
go_a_band / Instagram
Український гурт Go_A пройшов до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться у суботу, 22 травня.
Проєкт Go_A існує з 2011 року, це мікс електронної музики та етнічних мотивів.
Ось так виглядають інші 9 з 10 фіналістів за підсумками першого півфіналу:
Норвегія:
Ізраїль:
Росія:
Азербайджан:
Мальта:
Литва:
Кіпр:
Швеція:
Бельгія:
Другий півфінал запланований на 20 травня.
Фінал відбудеться 22 травня. Автоматично місця у ньому отримують виконавці з країни, яка проводить конкурс, а також «великої п'ятірки» у складі Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції — найбільших платників внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).
Нагадаємо, цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» групи «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.
- у 2020 році через пандемію коронавірусу «Євробачення» скасували. В цьому році уряд Нідерландів дозволив пустити до зали 3,5 тисячі глядачів.