Axios: США не вводитиме нові санкції проти компанії Nord Stream 2 та її директора
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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The Washington Post / Contributor
Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу «Північний потік — 2», та її директора Маттіаса Варнінга.
Про це повідомляє видання Axios з посиланням на два джерела.
Зазначається, що Держдепартамент найближчим часом направить до Конгресу свій обовʼязковий 90-денний звіт із переліком організацій, що беруть участь в проєкті «Північний потік — 2», проти яких передбачається введення санкції. Тоді Держдепартамент визнає, що Nord Stream 2 AG (юридична особа, що відповідає за проєкт) та її генеральний директор займаються санкційною діяльністю, але відмовиться від застосування санкцій, посилаючись на національні інтереси США.
Причиною такого кроку називають небажання псувати відносини з Німеччиною. Водночас санкції введуть проти кількох кораблів, що беруть участь у будівництві газопроводу.
«Цей крок створює дивну ситуацію, в якій адміністрація Байдена каратиме судна, які беруть участь у будівництві «Північного потоку — 2 », але відмовляється ввести санкції проти компанії, що відповідає за проєкт», — зазначає видання.
Раніше Вашингтон кілька разів вводив санкційні обмеження проти компаній, залучених до будівництва — через це багато з них виходили з проєкту, а сам процес припинявся.
- Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 95%. Подальшому будівництву трубопроводу заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.