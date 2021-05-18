Справа Шеремета: Суд продовжив до липня запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

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Стас Юрченко / «Ґрати»

Шевченківський районний суд Києва 18 травня продовжив до 18 липня цілодобовий домашній арешт для Юлії Кузьменко й особисте зобовʼязання для Яни Дугарь. Про це повідомляє Інтерфакс.

Адвокати Кузьменко клопотали про те, щоб суд відпустив її на поруки, однак прокурори були проти — побоюються, що вона буде переховуватись від правосуддя. Кузьменко відповіла, що переховуватися їй немає сенсу.

Стас Юрченко / «Ґрати»

Наступне засідання відбудеться 25 травня. Тоді перейдуть до розгляду одинадцятого тому, загалом у справі їх 26.

Нагадаємо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва відпустив Антоненка із СІЗО під домашній арешт. У слідчому ізоляторі він перебував з 14 грудня 2019 року. З того часу неодноразово скаржився на проблеми зі здоровʼям.