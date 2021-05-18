«Слуга народу» оприлюднила порядок денний позачергового засідання, яке скликав Зеленський
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Партія «Слуга народу» опублікувала перелік питань, які депутати розглянуть у четвер, 20 травня, на позачерговому засіданні Верховної Ради.
Про це повідомили у пресслужбі політсили.
Засідання відбудеться на відповідне прохання президента Володимира Зеленського і розпочнеться о 16:00, після чергового пленарного засідання парламенту.
Депутати планують розглянути вісім законопроєктів:
- про адмінвідповідальність за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№ 5069);
- про врегулювання бюджетних відносин під час реалізації концесійних договорів (№ 5090);
- про розширення повноважень приватних виконавців (№ 4330, № 4331, № 4532);
- про окремі питання приєднання до газотранспортної або газорозподільної систем (№ 4578);
- про особливості набуття статусу цивільного позивача Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (№ 4547);
- про вдосконалення корпоративного управління в банках (№ 4367).
Зазначимо, 20 травня в Раді також очікується голосування за нових очільників трьох міністерств. Крісло глави МОЗ може посісти головний санітарний лікар Віктор Ляшко, а посади міністра інфраструктури та міністра економіки — відповідно глава «Укравтодору» Олександр Кубраков і керівник податкової служби Олексій Любченко.