Усі Lamborghini до 2024 року стануть гібридними

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Італійський виробник спортивних авто Lamborghini перейде до випуску гібридних і електричних моделей у рамках нового плану розвитку Direzione Cor Tauri. Із 2024 року модельний ряд марки буде складатися виключно з гібридів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Мета компанії — знизити викиди CO2 на 50% до початку 2025 року.

«План електрифікації Lamborghini — це новий курс, необхідний в контексті радикально мінливого світу. Ми хочемо внести свій вклад, продовжуючи знижувати вплив на навколишнє середовище за допомогою конкретних проєктів», — заявив глава компанії Стефан Вінкельманн.

У наступні чотири роки концерн інвестує понад €1,5 мільярда в електрифікацію авто. Реалізація плану поділена на три етапи. На першому з них (2021—2022 роки) компанія планує займатися розробкою автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння — так віддадуть шану історії компанії.

Наступним етапом стануть гібриди: у 2023 році компанія планує запустити перший серійний автомобіль. До кінця 2024 року всі автомобілі Lamborghini стануть гібридними.

Наразі модельний ряд Lamborghini складається з кросовера Urus і суперкарів Aventador і Huracan. Перший серійний електромобіль Lamborghini планують представити до 2030 року. Жодної інформації про цю модель немає, але відомо, що електричні та гібридні моделі отримають нові технічні рішення і легкі матеріали.