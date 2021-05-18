Усі Lamborghini до 2024 року стануть гібридними
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rob Brewer / Flickr
Італійський виробник спортивних авто Lamborghini перейде до випуску гібридних і електричних моделей у рамках нового плану розвитку Direzione Cor Tauri. Із 2024 року модельний ряд марки буде складатися виключно з гібридів.
Про це йдеться на сайті компанії.
Мета компанії — знизити викиди CO2 на 50% до початку 2025 року.
«План електрифікації Lamborghini — це новий курс, необхідний в контексті радикально мінливого світу. Ми хочемо внести свій вклад, продовжуючи знижувати вплив на навколишнє середовище за допомогою конкретних проєктів», — заявив глава компанії Стефан Вінкельманн.
У наступні чотири роки концерн інвестує понад €1,5 мільярда в електрифікацію авто. Реалізація плану поділена на три етапи. На першому з них (2021—2022 роки) компанія планує займатися розробкою автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння — так віддадуть шану історії компанії.
Наступним етапом стануть гібриди: у 2023 році компанія планує запустити перший серійний автомобіль. До кінця 2024 року всі автомобілі Lamborghini стануть гібридними.
Наразі модельний ряд Lamborghini складається з кросовера Urus і суперкарів Aventador і Huracan. Перший серійний електромобіль Lamborghini планують представити до 2030 року. Жодної інформації про цю модель немає, але відомо, що електричні та гібридні моделі отримають нові технічні рішення і легкі матеріали.
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