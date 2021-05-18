СБУ викрила схему контрабанди пального з Росії та Білорусі. У цій справі були обшуки в будинку Кличка
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки викрила схему контрабандного постачання палива з Росії та Білорусі. Саме в цій справі співробітники СБУ приходили до однієї з квартир у будинку мера Києва Віталія Кличка.
Про це пише пресслужба СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Щоб уникнути сплати митних зборів і акцизного податку, вони в документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах», — зазначають там.
За даними СБУ, до України незаконно імпортували палива на 100 мільйонів гривень. Його переробляли на нелегальних міні-НПЗ і реалізовували за готівку без жодних документів.
Правоохоронці підкреслили, що в рамках розслідування цієї справи проводили обшуки в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко. В одній з квартир цього будинку під час обшуків вилучили документацію та печатки 68 юридичних осіб, ноутбуки, іншу техніку та необліковані кошти.
- Уранці 18 травня в будинок мера Києва Віталія Кличка з обшуком прийшли правоохоронці. Співробітник СБУ сказав, що в одній з квартир проводять обшуки у справі, яка не стосується Кличка.
- Сам Кличко назвав це «дуже дивним». За його словами, «озброєні люди [СБУ] ломилися» до його квартири — це зняла камера на його дверях. Він вважає ранковий візит СБУ залякуванням місцевого самоврядування за допомогою правоохоронців. Візит силовиків Кличко повʼязує з недавніми обшуками в комунальних підприємствах Києва і структурних підрозділах КМДА.