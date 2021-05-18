Москва проігнорувала пропозицію провести зустріч Ради НАТО — Росія. В Альянсі заявили, що не полишають надії на спілкування

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NATO / Website

Росія не відповіла на пропозицію Північноатлантичного альянсу провести засідання Ради НАТО — Росія.

Про це заявив голова військового комітету НАТО Стюарт Піч на засіданні начальників генштабів Альянсу 18 травня.

«Ми шкодуємо, що Росія не відповіла на нашу пропозицію про проведення засідання Ради Росія — НАТО. Але ми продовжуємо прагнути до конструктивних відносин із Росією, коли дії Росії дозволять зробити це можливим», — сказав він.

За словами Піча, чисельність російських військ поблизу України скоротилася, але «залишаються десятки тисяч [військовослужбовців], а також зброя і техніка».

«Росія продовжує свою схему дестабілізаційних агресивних дій, включно з порушеннями суверенітету і територіальної цілісності України, що тривають, а також військовою присутністю біля кордонів України», — зауважив він.

Окрім цього, голова військового комітету НАТО зазначив, що Москва продовжує спроби ввести обмеження в Чорному морі, зокрема обмежити доступ до Азовського моря через Керченську протоку.

«Ми залишаємо відкритими канали для спілкування з Росією, зокрема в Раді Росія — НАТО», — додав Піч.