РосЗМІ: Швейцарія розглядається як найбільш імовірне місце зустрічі Путіна та Байдена
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
У США та Росії як найбільш імовірне місце зустрічі Володимира Путіна та Джо Байдена розглядають Швейцарію.
Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на власні джерела.
У Кремлі офіційно не підтверджують ані ймовірне місце проведення, ані планування самого факту зустрічі. Джерела зазначають, що доля саміту залежатиме від перемовин очільника МЗС Росії Сергія Лаврова та державного секретаря США Тоні Блінкена, які відбудуться 19—20 травня.
Самі ж перемовини між Путіним та Байденом плануються на середину червня.
- 13 квітня президент США Джо Байден під час другої телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним запропонував провести зустріч, але в третій країні, — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією». Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають та оцінюють, але говорити про це предметно поки зарано.
- Майданчики для перемовин вже запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія та Чехія. Також це зробила і Швейцарія, хоча МЗС офіційно не коментувало цю інформацію «з міркувань конфіденційності». Там тільки зазначили, що країна завжди готова запропонувати свої послуги, якщо вони будуть потрібними та корисними.