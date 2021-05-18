Індію накрив потужний циклон. Влада евакуювала 150 тисяч людей, є жертви

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Індійські західні штати Гуджарат, Махараштра, Керала, Карнатака і Гоа накрив циклон Тауктае. Його вже назвали найпотужнішим за останні 20 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Циклон зруйнував будинки, пошкодив лінії електропередач, автодороги і затопив залізницю Мумбаї — одну з найбільш завантажених у світі. Майже по всьому західному узбережжю спостерігаються вирвані з коренем дерева, застряглі автомобілі та автобуси. Аеропорт і порти закриті.

У Гуджараті влада евакуювала 150 тисяч осіб у притулки. Евакуація проводилася поспіхом, а тому є ризик подальших сплесків коронавірусу. Загалом в усіх постраждалих штатах вакцинацію тимчасово зупинено.

Поки владі відомо про 12 загиблих в Махараштрі, Гоа та Карнатаці. Ще безвісти зникли 28 рибальських човнів і близько двох десятків людей.

Метеорологічний департамент Індії підвищив категорію шторму з «дуже сильного» до «надзвичайно сильного». Кількість жертв, імовірно, буде збільшуватися.