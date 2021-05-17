В Офісі президента відреагували на зняття з продажу преміального пального: Єдина мета – тиск на уряд
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Фото УНІАН
Заступниця глави Офісу Президента Юлія Свириденко заявила, що зняття з продажу преміального пального є «черговою демонстрацією монопольної змови».
Про це вона сказала в коментарі Укрінформ.
Разом з тим, Свириденко вважає запровадження державного регулювання на ринку пального вимушеним для нецивілізованого ринку заходом.
«Жодна з мереж не везе спеціально окреме пальне для його використання як брендового. Про це свідчать дані щодо імпорту нафтопродуктів. Пальне стає брендовим, коли прямо на нафтобазі менеджмент мережі АЗС додає в пальне спеціальну присадку, ціна якої майже не впливає на ціну брендового пального. Проте додаткова ціна, яку платять покупці, — майже 50 доларів на тонні», — наголосила заступниця глави ОП.
За її словами, і базове пальне, і присадки є у достатній кількості, тому підстав для обмеження продажу брендового пального в Україні немає. «Єдина мета — тиск на уряд», — вважає Свириденко.
- 14 травня Кабінет міністрів обмежив націнки на пальне на період дії карантину. Гранична націнка становить не більше 7 гривень на літр для дизельного пального та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів. Продавцям пального доведеться враховувати це під час встановлення роздрібної ціни на пальне на автозаправках.
- На наступий день мережі АЗС WOG, OKKO і KLO та інші припинили продаж преміального бензину. Але після пояснення уряду 17 травня мережі KLO та SOCAR почали відновлювати продаж.