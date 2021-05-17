«Укрзалізниця» повідомляє про обшуки на Київському електровагоноремонтному заводі

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Facebook / Укрзалізниця

Співробітники Нацполіції прийшли з обшуками на Київський електровагоноремонтний завод. Слідчі дії проводять за раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо посадовців заводу.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У компанії наголошують, що сприяють проведенню обшуків. «Керівництво «Укрзалізниці» створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії», — наголосили в компанії.

В «Укрзалізниці» нагадали, що на початку 2021 року було відкрито кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами заводу в особливо великих розмірах у 2019 році, вчиненому службовцями цього підприємства за попередньою змовою зі службовцями низки суб’єктів господарювання.

Більше деталей щодо обшуків у компанії не наводять.