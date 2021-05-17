Мережі АЗС Socar і KLO відновили продаж преміального пального

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Мережі автозаправних станцій KLO та SOCAR відновлюють продаж преміальних марок пального після роз’яснення Мінекономрозвитку про максимальну торговельну надбавку.

Так у пресслужбі KLO повідомили, що з вечора неділі, 16 травня, відновили продаж пального VENTUS 95 та VENTUS Diesel.

Також у компанії запевнили, що відновлюють дію купонів зі знижками на пальне, яку зупинили раніше.

До того ж відновила продаж преміального бензину Nano 95 та дизельного пального Nano Extro мережа SOCAR.

«Преміальне пальне доступне у всій мережі наших АЗК вже зараз. Умови програми лояльності в процесі налаштування», — заявили у компанії.