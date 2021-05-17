У Києві людина потрапила під потяг метро. Чотири станції зачинені для пасажирів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Getty
У Києві через падіння пасажира під потяг зачинили чотири станції метро на «червоній» гілці.
Про це повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».
«На станції «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нині поїзди по «червоній» лінії курсують від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик», а також від станції «Дарниця» до станції «Лісова».
Водночас станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинені.
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