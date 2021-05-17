Ілон Маск знову обвалив курс біткоїна одним твітом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Paul Hennessy / SOPA Images/LightRocket / Getty Images
Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову одним твітом спровокував падіння вартості біткоїна.
Як пише Bloomberg, різке зниження вартості криптовалюти сталося після коментаря Маска одному з користувачів.
Користувач Mr. Whale написав, що власники біткоїнів в наступному кварталі можуть розчаруватися, дізнавшись про продаж компанією Tesla біткоїн-активів. Маск прокоментував цей твіт словом «дійсно». Подальше уточнення про те, що Tesla поки нічого не продала, не допомогло.
За даними сервісу CoinDesk, 16 травня біткоїн коштував $49 605, а після твіта Маска вранці 17 травня курс склав $42 708. Станом на 11:00, біткоїн виріс в ціні до $44 948.
- У лютому Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск це не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти. 13 травня Маск повідомив, що Tesla зупинила прийом біткоїна як оплати через вплив на екологію. Криптовалюта втратила в ціні 15%.
- Сам Ілон Маск активно просуває жартівливу криптовалюту Dogecoin. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном». Маск після шоу втратив $20 мільярдів.
- У березні інвестор Tesla подав позов проти Маска і ради директорів компанії за «безладні» твіти першого. На його переконання, вони наражають Tesla на фінансові ризики.