В Україні за добу виявили майже 4 тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 6 тисяч

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні протягом минулої доби, 15 травня, виявили 3 620 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 172 дитини та 60 медиків.

Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

До лікарень з хворобою потрапили 2 208 людей, 133 хворих померли від ускладнень. Водночас одужала 7 921 людина.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Протягом доби також від коронавірусу вакцинували 6 164 людини. Загалом в Україні вже зробили щеплення 939 тисячам. Понад 17 тисяч завершили вакцинацію, отримавши дві дози.