Колишній віцепрем’єр Зубко відповів Зеленському на закид про Кончу-Заспу. Показав фото будинку і квитанції про оплату

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Сироткіна Анастасія / УНІАН

Колишній віцепремʼєр-міністр Геннадій Зубко відреагував на закид президента Володимира Зеленського і заявив, що будинок у Кончі-Заспі орендує офіційно — не за «символічну плату».

Про це він написав у Facebook.

Зубко запевняє, що ніколи не користувався ні пільгами, ні безкоштовним службовим житлом. А будинок у Кончі-Заспі площею 265 метрів квадратних — орендує. «Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв. метрів (132,5 кв. м житлових, 132,5 кв. м підвальних) в зоні відпочинку Конча-Заспа», — розповів Зубко.

Він опублікував фото будинку і платіжних доручень за житло за червень 2017 року, вересень 2020 року і березень 2021 року.

«Може для когось це «символічні суми» за оплату житла, для мене — ні. Ні 58 тисяч гривень в 2017 році, ні 69 тисяч гривень в 2020 році, ні 104 тисячі гривень в 2021 році за місяць. Дуже добре пам’ятаю, що «безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці», — написав він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський за підсумками засідання РНБО доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають.

Він заявив, що наприкінці 2014 року — за часів президентства Петра Порошенка — скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату «низки незрозумілих осіб».

Президент зазначив, що це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники та податківці. Він також назвав кілька прізвищ, серед яких і віцепрем’єр часів Порошенка Геннадій Зубко.

Зеленський підкреслив, що завдяки аудиту хоче отримати всю необхідну інформацію, «після якої буде розпочато велике переселення цих народів».