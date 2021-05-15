У Порошенка відреагували на заяву Зеленського про держдачі і перерахували його майно

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Партія «Європейська солідарність» відреагувала на закиди президента Володимира Зеленського, який заявив, що за часів президентства Петра Порошенка на державних дачах оселилася «низка незрозумілих осіб». У партії натомість згадали про проживання Зеленського в держрезиденції «Конча-Заспа».

Про це йдеться у заяві політсили, оприлюдненій на її сайті.

«ЄС» вимагає від Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів […], а дачу в Кончі-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям — тільки не своїм», — сказали у політсилі.

В партії Порошенка нагадали, що у родини Зеленських є будинок в Італії та кілька квартир. Одна з них, додають, знаходиться у Києві на Грушевського — «в пішій досяжності від Офісу президента».

Водночас в «ЄС» наголошують, що підтримують наміри Ради нацбезпеки і оборони розібратися, хто й на яких підставах проживає в Кончі-Заспі.

Нагадаємо, напередодні Зеленський за підсумками засідання РНБО доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають.

Він заявив, що наприкінці 2014 року — за часів президентства Петра Порошенка — скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, «низки незрозумілих осіб».

Президент зазначив, що це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники та податківці. Він також назвав кілька прізвищ — Піскун (ймовірно, Святослав Піскун, ексгенпрокурор), міністри часів Януковича — Дмитро Табачник та Раїса Богатирьова, віцепрем’єр часів Порошенка Геннадій Зубко та директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн.

Зеленський підкреслив, що завдяки аудиту хоче отримати всю необхідну інформацію, «після якої буде розпочато велике переселення цих народів».