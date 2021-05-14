Глава фракції СН Арахамія: Главу МОЗ Степанова відправлять у відставку через провалену вакцинацію

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія переконаний, що Верховна Рада підтримає відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя через погану швидкість вакцинації від коронавірусу.

Про це він заявив в етері «Свободи слова Савіка Шустера».

За словами Арахамії, президенту постійно доводилось втручатись у процес замовлення вакцин, контактувати з виробниками, які своєю чергою заявляли, що український МОЗ пізніше за інші країни звернувся до них, тому і такі затримки.

«Якщо вся країна працює над вакцинацією, а Міністерство трошки гальмує, треба змінювати керівництво», — зазначив голова парламентської фракції.

Найбільш імовірним кандидатом на посаду Степанова Арахамія називає Віктора Ляшка — головного санітарного лікаря: «Пан Ляшко займався карантинами і тестами — є результати, а вакцинацію забрав на себе Степанов і не впорався із цим питанням».

Щодо інших двох кадрових змін — заяв про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економічного розвитку Ігоря Петрашка, Арахамія зазначив, що вже є кандидати на їхні посади. Чинний глава податкової Олексій Любченко погодився очолити Мінекономіки, глава «Укравтодору» Олександр Кубраков — Міністерство інфраструктури.