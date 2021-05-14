Зеленський доручив провести аудит резиденцій у Пуща-Водиці і Конча-Заспі: Потім буде велике переселення цих народів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають. Загалом йдеться про 365 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.
Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар відомства Олексій Данілов.
«Там, як на мій погляд, є дуже дивні прізвища. Найближчим часом після аудиту всі дізнаються, що там роблять ті люди […] Я розумію, коли там живуть президенти. Але коли там живе директор департаменту корпорації «Богдан» або дружина якогось віце-прем’єр-міністра, який працював п’ять років тому […] Треба розібратися, в який спосіб 365 гектарів опинилися у власності чи в користуванні, як це процесуально відбувалося та на підставі чого», — наголосив Данілов.
За його словами, йдеться про 71 будинок у Конча-Заспі та 32 будинки в Пуща-Водиці.
Сам Зеленський у своїй заяві нагадав, що наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за його словами, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях, за дуже символічну плату, «низки незрозумілих осіб».
«Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн. Ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати», — заявив Зеленський.
Він підкреслив, що завдяки аудиту хоче отримати всю необхідну інформацію, «після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів».
- Нагадаємо, восени 2020 року стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці — за цінами, втричі нижчими за офіційні. Свій переїзд туди генпрокурорка називала вимушеним заходом «з міркувань безпеки», а що стосується оплати, то вона зазначила, що не встановлювала її розмір. У підсумку Венедіктова переїхала з держдачі до приватного будиноку в Лісниках під Києвом.
- Президент Володимир Зеленський із сім’єю у липні 2020 року переїхав до державної резиденції «Конча-Заспа», яку перед тим відремонтували за держкошт. Він пояснював, що використовує резиденцію лише як готель і планує придбати будинок для своєї родини. Перед переїздом глава держави продав будинок та земельну ділянку у селі Іванковичі в Київській області.