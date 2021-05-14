Кабмін запропонував наглядовій раді «Нафтогазу» контракт ще на рік. До них може приєднатися представник США
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Гонтар Володимир / УНІАН
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз обговорюється можливість залучення до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» представника Сполучених Штатів.
Про це він заявив на зустрічі з послами G7, його цитати наводить пресслужба уряду.
Шмигаль розповів послам, що напередодні представники уряду й Офісу президента зустрічалися з членами наглядової ради. Вони обговорили можливість приєднання до ради представника США. Рішення поки немає, але уряд сподівається, що воно буде позитивним.
Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін запропонував членам наглядової ради контракт ще на один рік, як і голові правління «Нафтогазу».
«За цей час ми проведемо прозорий та публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього — конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий робити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії у цей перехідний період», — сказав премʼєр.
- Нагадаємо, уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, але він подав у відставку. Причиною відставки глави та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.