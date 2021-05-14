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Греція відкрила кордони для туристів з України. Які будуть умови вʼїзду?

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:

Jonathan Gallegos / Unsplash

Греція офіційно дозволила в’їзд іноземних туристів, зокрема з України. Про це йдеться у відповідному рішенні уряду від 14 травня, повідомляє «Європейська правда».

Країна дозволила в’їзд громадян держав-членів ЄС та Шенгенської угоди, а також постійних мешканців 20 країн, серед яких Україна, США, Британія, Ізраїль, Росія, Білорусь та інші.

Що потрібно для в’їзду?

Всі туристи, незалежно від країни походження, повинні заповнити так звану PLF-форму.

Також вони повинні надати документ, що підтверджує:

Останній варіант передбачає, що документ має бути виданий відповідним державним органом, референтними лабораторіями країни походження або транзиту або державними чи приватними лабораторіями в цій країні за умови, що такі приватні лабораторії мають сертифікацію компетентного національного органу з сертифікації. Документ має бути англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською або російською мовами і включати імʼя особи, як воно вказане в паспорті.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Греція відкриває кордони для іноземних туристів з 14 травня, але тоді не було підтвердження, що це рішення поширюється на громадян України.