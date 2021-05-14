ДФС відзвітувала про обшуки в Києві: провели понад 30, сума збитків перевищує 100 мільйонів гривень
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Державна фіскальна служба
Співробітники Державної фіскальної служби за процесуального керівництва прокуратури за останні дні провели 31 обшук у комунальних підприємствах Києва та їхніх підрядних компаніях.
Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник.
За його словами, обшуки проводили в межах розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків і зловживання повноваженнями.
Мельник вказує, що загальна сума ухилень перевищила 100 мільйонів гривень. «[Це] еквівалентно вартості 150 тисяч доз вакцин від коронавірусу, яких гостро потребує система охорони здоровʼя», — додав він.
За результатами проведених процесуальних заходів вручено 11 повідомлень про підозру.
- 11—13 травня прокуратура та Державна фіскальна служба провели обшуки в низці комунальних підприємств Києва, зокрема в «Київському метрополітені» та «Київпастрансі». Мер столиці Віталій Кличко заявив, що обшуки є «атакою на столичну владу», спрямованою проти нього. В Офісі президента вважають його заяву «необґрунтованою».